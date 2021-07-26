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الرياضة

بؤرة باتحاد طنجة

منذ ساعتين
أكد اتحاد طنجة إصابة خمسة أفراد من الفريق الأول، بفيروس كورونا المستجد. وأعلن اتحاد طنجة في بلاغ له أن هناك ثلاثة لاعبين وعضوين من الطاقم التقني تعرضوا للإصابة ب “كورونا”، وسيخضع المصابون الخمسة لحجر صحي، مع اتباع البروتوكول المفروض في مثل هذه الحالات. ويعد اتحاد طنجة من أكثر الأندية تعرضاأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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