الرياضة
الرماش يغادر “الكاك”
غادر علي الرماش النادي القنيطري، بعدما قدم استقالته من رئاسة الفريق. وتأتي استقالة الرماش بضغط من المنخرطين والجمهور القنيطري، الذي طالبه بالتنحي، بعد سقوط الفريق إلى القسم الوطني هواة، فضلا عن الانتقادات شديدة اللهجة، التي استهدفته منذ اندحار «الكاك» إلى الهواة، لأول مرة في تاريخه. وأوضح النادي القنيطري في بلاغأكمل القراءة »
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