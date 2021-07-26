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الرياضة

الحيمر مهتم بلاعبين وداديين

منذ ساعتين
يتطلع شباب السوالم الرياضي، الصاعد إلى القسم الأول، إلى الاستفادة من خدمات الوداديين أيوب بنشاوي وحمزة أسرير. وعلمت “الصباح” من مصادر متطابقة أن مسؤولي السوالم يحاولون استغلال خروج بنشاوي وأسرير، من مفكرة فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، لتقديم عرض لاستقدامهما الموسم المقبل. ولم يشارك اللاعبان في بطولة الموسم الجاري، بقميص الوداد،أكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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