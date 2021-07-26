خاص
حملات مضللة على طريقة غوبلز
30 مليار دولار يدفعها جنرالات الجزائر سنويا لشراء ذمم الصحافيين والحقوقيين للتهجم على المغرب لم يفلح المعهد العالي للصحافة العسكرية بالجزائر في تحقيق إجماع دولي ضد المغرب رغم صرف الملايير لشن حملات صحافية كاذبة ومضللة تنهل من قاموس النازي جوزيف غوبلز، لذلك قرر عسكر الجزائر الانتقال إلى خطة ثانية، تتمثلأكمل القراءة »
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