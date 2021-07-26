الصباح الفني
درازي: “مسناوة” مزاج فني بدوي
طرحتم أخيرا أغنية بعنوان “إيلا غابو الوالدين” عرفت مشاركة رشيد باطما، ما الذي يميز هذه التجربة بالنسبة إليكم؟ الأغنية امتداد لتجربة “مسناوة” في اشتغالها على التراث الشعبي المغربي من حيث الإيقاعات والأنغام، والقضايا الاجتماعية بالنسبة إلى المواضيع. ما يميز هذه الأغنية أن الروح الجماعية التي نشتغل بها ظلت حاضرة فيهاأكمل القراءة »
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