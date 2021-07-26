الصباح الفني
عمور يدعم الأرامل واليتامى
دعا الفنان حاتم عمور جمهوره إلى ضرورة القيام بأعمال الخير والسعي إلى التشجيع عليها بهدف مساعدة الفئات التي هي في حاجة إلى ذلك. وكانت من بين الفئات التي دعا حاتم عمور إلى دعمها، اليتامى والأرامل، التي في إطارها زار إحدى الجمعيات، بهدف اقتناء منتجات وحلويات تحضرها فئة من الأرامل بهدفأكمل القراءة »
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