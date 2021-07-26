الصباح الفني
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نسي كمانا قيمته 100 ألف أورو نسي راكب آلة كمان ثمينة تقترب قيمتها من 100 ألف أورو، في قطار في المحطة الرئيسية في مدينة كارلسرو جنوبي ألمانيا. ولم يلتفت الراكب إلى نسيان آلة الكمان إلا بعدما تحرك القطار بالفعل، فتوجه إلى الشرطة. وأعلنت الشرطة، أن الراكب كان محظوظا لأن كارلسروأكمل القراءة »
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