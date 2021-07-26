حوادث
شريط يطيح بجانحين بطنجة
تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أول أمس (السبت)، يظهر فيه أشخاص يحدثون الفوضى بالشارع العام ويلحقون خسائر مادية بممتلكات الغير باستعمال السلاح الأبيض. وكشف مصدر أمني، لـ”الصباح”، أن الأبحاث المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلقأكمل القراءة »
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