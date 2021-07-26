وطنية
مطالب بالتحقيق في صفقات الصحة
الغلوسي طالب النيابة العامة بالتدقيق في مآل 200 مليار والوزير غاضب على الاتهامات دعا حماة المال العام رئاسة النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي بخصوص الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة لمحاربة كـورونا، والتـي صرفت لأجلهـا الحكومة 200 مليار، لضمـان الوقاية من الوباء، واقتناء معدات ومستلزمات طبية تحمي من انتقال وتفشيأكمل القراءة »
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