خاص
مصطلحات فضحت هوية المسربين
“لوموند” الفرنسية أسقطها في الفخ تعبيرا الأمير الأحمر وتوحيد الأمن و”الديستي” أزاح إقحام المغرب في ما سمي بفضيحة “بيغاسوس»، الستار عن هشاشة وضعف المعادين للمملكة، وافتقارهم لوسائل شرعية للدفاع عما يعتبرونه حقوق الإنسان والحريات وغيرها من المبادئ السامية، التي تتطلب من مناضليها التحلي بالأخلاق، وأن يكونوا نماذج حية لما يحاولونأكمل القراءة »
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