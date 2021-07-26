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المسؤوليات بالمحاكم… اختبار جديد
إعفاءات بطعم التأديب وجيل جديد من المسؤولين في تعيينات تمتحن مخططات السلطة القضائية أحدث تعيين مسؤولين قضائيين جدد بمحاكم المملكة زلزالا في بعض الدوائر القضائية، التي عمر مسؤولوها السابقون لأزيد من عشر سنوات، وكان بعضهم مثار العديد من الشكايات التي وجهت إلى رئاسة النيابة العامة أو الرئيس المنتدب للسلطة القضائية،أكمل القراءة »
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