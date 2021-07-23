ملف الصباح
إسبانيا في موقع حرج
الجارة الشمالية ورطت نفسها في حرب خاسرة والمغرب يعيدها إلى حجمها الطبيعي لم تستوعب إسبانيا التحولات الكبرى في الأدوار الإقليمية للمملكة المغربية، وتناست أن أجهزة المخابرات الخارجية، التي أنقذتها من حمامات دم، كان سينفذها موالون لجماعات إرهابية، قادرة على كشف مخطط توفير ملاذ، لزعيم الانفصاليين على أراضيها للعلاج، بتنسيق معأكمل القراءة »
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