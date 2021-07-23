حوادث
تفكيك عصابة سرقة “الرموكات”
تعود ملكيتها لشركات والمتهمون سائقون وميكانيكيون يحولونها إلى قطع غيار فككت مصالح الأمن بالبيضاء، أخيرا، عصابة وصفت بالخطيرة متخصصة في سرقة شاحنات من الحجم الكبير في ملكية شركات، تتكون من سائقين ووسطاء وميكانيكيين، إذ يتم تفويت حمولات الشاحنات إلى أشخاص صدرت مذكرة بحث في حقهم، قبل نقلها إلى ضيعة بإقليمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا