الصباح الفني
سامية تطلق “ما نادماش عليك”
أطلقت، أخيرا، الفنانة سامية أحمد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ما نادماش عليك”، والذي تعاونت فيه مع كاتب الكلمات محمد الباتولي والملحن محمد الزيات. وبدأت سامية أحمد منذ فترة في الترويج لأغنية “ما نادماش عليك” عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأطلقت سامية أحمد خلال رمضان الماضي أغنية ذات طابعأكمل القراءة »
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