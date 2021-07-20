وطنية
الشنتوف: نرفض المس باستقلال السلطة القضائية
رئيس نادي قضاة المغرب قال إن تصريحات الخارجية الأمريكية تشكل تعديا على السيادة الداخلية لم يصدر نادي قضاة المغرب، على غرار باقي الجمعيات المهنية القضائية، أي موقف رسمي في شأن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، وأثار ذلك تساؤلات من قبل العديد، على اعتبار أن جل الجمعيات المهنية أصدرت بلاغا فيأكمل القراءة »
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