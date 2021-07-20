الرياضة
المسيرة… “ريمونتادا” الموسم
الفريق تدارك أخطاءه وعاد إلى الواجهة بعد موسمين بالهواة حقق شباب المسيرة ريمونتادا تاريخية، بعدما تحول من فريق يلعب من أجل ضمان البقاء وسط الموسم، إلى صاعد إلى القسم الثاني للبطولة الاحترافية، بعد موسمين بالهواة. وانتظر شباب المسيرة الوقت بدل الضائع من مباراته أمام مضيفه النادي المكناسي بالمركب الشرفي بمكناس،أكمل القراءة »
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