الرياضة
أندية السلة تستأنف قرار غرفة التحكيم
قررت أندية السلة استئناف قرار غرفة التحكيم الرياضية، القاضي بعدم قبول طلب التحكيم، ضد الجامعة الملكية المغربية للعبة، والذي يتضمن المطالبة بإلغاء منافسات البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن أندية السلة استغربت قرار غرفة التحكيم الرياضية، التي طالبتها بتعليل ادعاءاتها، في الوقت الذي عللت الغرفة قرارها، بإثبات الضرر الذي لحقها جراءأكمل القراءة »
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