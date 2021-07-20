أســــــرة
عيد الأضحى… نصائح لتجنب المضاعفات
عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم الدسمة والمشروبات الغازية يعتبر عيد الأضحى من المناسبات، التي يستهلك فيها المغاربة، كميات كبيرة من اللحم والحلويات وغيرها، إلا أن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، وهو ما يحذر منه اختصاصيو التغذية، داعين إلى اتباع نصائح وعادات صحية، منها شرب كمياتأكمل القراءة »
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