حوادث
إيقاف “مخازني” وعشيقته بالشماعية
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، الأسبوع الماضي، عنصرا من القوات المساعدة بعدما توصلت بشكاية من فتاة تتهمه باستغلالها جنسيا. وتفجرت هذه القضية بعدما توصلت مصالح لدرك الملكي بالشماعية بشكاية من امرأة تتهم فيها “المخازني” باستغلالها جنسيا لمدة طويلة وكشفت أنه كان يعدها دائما بالزواج لكنه أخلف وعده. ووفق معطيات حصلتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا