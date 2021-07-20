حوادث
حجز سجائر وسلع مهربة بتازة
أحالت الضابطة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية بتازة، أخيرا، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، ثلاثينيا حاول تهريب كمية مهمة من السجائر ومدخن المعسل، بعد يومين من اعتقاله من قبل دورية لفرقة الدراجين، إثر تحريات ومعلومات دقيقة توصلت بها. وحسب مصادر “الصباح”، حجزت الدورية بحوزة المتهم المودع بالسجن المحلي، أكثر من 36أكمل القراءة »
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