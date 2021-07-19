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الصباح السياسي

نموذج برلماني جديد

منذ 3 دقائق
سوء تدبير العمل التشريعي يحيي مطالب مراجعة تركيبة البرلمان وتغيير طريقة اشتغاله لم تنفلت العقلية المغربية من قبضة ثقافة الحرب الإيديولوجية التي تضر ولا تنفع بناء على سياسة ” الأرض المحروقة”، التي ترتكز على ” إما أن أربح ويخسر الآخرون أو أسهم في نشر الفوضى”، ما يتطلب إعادة النظر فيأكمل القراءة »


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