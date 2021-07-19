الصباح السياسي
نموذج برلماني جديد
سوء تدبير العمل التشريعي يحيي مطالب مراجعة تركيبة البرلمان وتغيير طريقة اشتغاله لم تنفلت العقلية المغربية من قبضة ثقافة الحرب الإيديولوجية التي تضر ولا تنفع بناء على سياسة ” الأرض المحروقة”، التي ترتكز على ” إما أن أربح ويخسر الآخرون أو أسهم في نشر الفوضى”، ما يتطلب إعادة النظر فيأكمل القراءة »
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