الصباح الفني
حبيركو تحتفي بتوأمها
احتفلت الفنانة المغربية صفاء حبيركو، أخيرا، بالذكرى الأولى لميلاد توأميها نايل ونليا. وتقاسمت حبيركو مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، صورة تجمعها بعائلتها الصغيرة أرفقتها بتعليق مؤثر جاء فيه: “سنة مرت وأنتم بيننا، سنة مليئة بالمشاعر التي جعلتني أسعد أم في الكون، تغمروننا بالفرح يوما تلوأكمل القراءة »
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