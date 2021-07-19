ربورتاج
مطار النواصر… فوضى وابتزاز
مسافرون محاصرون بين سائقي سيارات الأجرة و”الخطافة” وبائعي المكالمات ومتسولين ولصوص «المزوق من الداخل أش خبارك من برا»، مقولة جديدة يصلح إسقاطها على مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، فرغم التنظيم المحكم الذي يطغى على وسطه ومجهودات القائمين عليه لإنجاح عملية مرحبا ل2021، فإن جنباته تحمل الكثير من المتناقضات التي تفضحأكمل القراءة »
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