الصباح الفني
“آرت دي قفطان” تحيي الحفلات
تظاهرة فنية تعرف مشاركة الدوزي والداودية وإيهاب أمير يخطط منظمو تظاهرة “آرت دي قفطان”، للعودة إلى الجمهور وتنظيم نسخة جديدة من التظاهرة الفنية، غشت المقبل. وحسب المعلومات المتوفرة فإن التظاهرة ستعرف تنظيم حفلات غنائية من توقيع عدد من الفنانين، والذين سيقفون مرة أخرى أمام الجمهور، بعد أشهر من الركود الفنيأكمل القراءة »
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