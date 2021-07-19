الصباح الفني
باعدي في”ستار والموضة”
نشرت الممثلة سعيدة باعدي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعض تفاصيل جلسة تصوير بالقفطان، خضعت لها رفقة شقيقتها. وتقاسمت باعدي مع جمهورها ومتابعيها بعض الصور، التي ارتدت فيها قفطانا من توقيع المصممة المغربية زهرة الوجدي، واعتمدت فيها أيضا على تسريحة شعر وماكياج مميزين، والشيء ذاته بالنسبة إلىأكمل القراءة »
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