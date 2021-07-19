الرياضة
إصابة تحرم المحمدية من ناسيك
تعذر على زكرياء ناسيك، لاعب شباب المحمدية، مرافقة الفريق إلى مباراة يوسفية برشيد، أمس (الأحد)، في آخر لحظة، بسبب الإصابة. وخضع ناسيك لفحوص بالأشعة الأربعاء الماضي، أظهرت أنه يعاني إصابة خفيفة في الركبة، لكنه أحس بألم، لما حاول إجراء تداريب اختبارية رفقة زملائه في حصة، أول أمس (السبت). وحاول الطاقمأكمل القراءة »
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