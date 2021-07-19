fbpx
حوادث

إدانة متهم بالاتجار في المخدرات

منذ دقيقتين
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل حيازة وترويج المخدرات. وقضى الحكم الابتدائي بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وقضى بمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة خزينةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى