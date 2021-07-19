حوادث
إدانة متهم بالاتجار في المخدرات
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخص والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، من أجل حيازة وترويج المخدرات. وقضى الحكم الابتدائي بإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم وقضى بمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة خزينةأكمل القراءة »
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