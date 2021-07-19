حوادث
جنايات طنجة توزع ١٢٦ سنة في جلسة
تتعلق بمتابعين بالقتل العمد وتكوين عصابة إجرامية والاعتداءات الجنسية والسرقة الموصوفة تواصل غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، إصدار أحكامها الرادعة ضد المجرمين والخارجين عن القانون، ووزعت، خلال جلسة مثيرة عقدتها الثلاثاء الماضي، عقوبات حبسية وسجنية متفاوتة تفوق في مجموعها قرنا و26 سنة، وأصدرتها في حق عدد من المتهمين في قضاياأكمل القراءة »
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