تدشين مركب سياحي جديد لفائدة أسرة التعليم في أكادير

قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، أمس السبت، في أكادير بتدشين المركب السياحي الجديد “زفير أكادير”، إلى جانب النادي الرياضي “نرجس أكادير” المفتوحان في وجه المنتسبين للأسرة التعليمية.

ويمتد “زفير أكادير” و”نرجس أكادير” على أزيد من 27.000 متر مربع، وهما يقعان في حي “فونتي العليا” في قلب منطقة سياحية بامتياز، على بعد كيلومترات قليلة من الشاطئ، ومن كورنيش و”مارينا أكادير”، ويتميزان كذلك بقربهما الجغرافي من مركز مدينة الانبعاث النابض بالحياة.

ويعتبر المركب السياحي “زفير أكادير” رابع مركز اصطياف تشرف المؤسسة على تدشينه، بعد إعطائها الانطلاقة لكل من “زفير تاركة” بمراكش، و”زفير مازكان” بالجديدة، و”زفير إفران”.

وأوضح رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يوسف البقالي ، في تصريح لـ(ومع) أن “زفير أكادير” الذي سيفتح أبوابه في وجه المنخرطين ابتداء من 26 يوليوز الجاري، سيخصص خدماته في المقام الأول لأسرة التربية والتكوين خلال فصل الصيف، وكذا اثناء العطل التعليمية البينية.

ويضم المركب السياحي الجديد 141 شقة فندقية رحبة بتصميم أنيق وأثاث عصري، حيث تتوفر الشقق على شرفات تطل على حوض السباحة أو الشارع، كما تم تزويد كل واحدة منها بكافة التجهيزات لضمان استمتاع جميع المصطافين، أفرادا أو عائلات، بعطلة مريحة وسط أجواء حميمية خالصة.

وقال البقالي انه تم رصد غلاف مالي بقيمة 200 مليون درهم من أجل تشييد “زفيرأكادير”، و”نرجس أكادير”، مشيرا إلى أن شركة Zephyr Développement التي أحدثتها المؤسسة سنة 2018، ستشرف على تسييرهما، بغرض توفير خدمات فندقية وسياحية تستجيب لأعلى معايير الجودة.

وبإمكان الراغبين في الاستفادة من خدمات المركب السياحي “زفير أكادير” الحجز عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة سلفا رهن إشارتهم: https://www.zephyrhotels.ma ، بينما سيشرع النادي الرياضي “نرجس أكادير” في استقبال المنخرطين ابتداء من شتنبر القادم، تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي.

ويضم المركب السياحي الجديد تشكيلة متنوعة من الشقق، موزعة على 20 شقة مكونة من 3 غرف وصالون، 19 شقة مكونة من 2 غرف وصالون، و20 شقة مكونة من غرفة وصالون، و82 شقة مكونة من غرفة واحدة.

أما النادي الرياضي “نرجس أكادير”، فيتواجد في الجانب المقابل من مبنى الإقامات، ويحتوي على مسبح خارجي وآخر مغطى، و5 قاعات رياضية تشتمل على أحدث المعدات، وملعب مصغر لكرة القدم، و2 حمامات بخار، ومطعم فسيح، ونادي للأطفال مع مسبح، فضلا عن 3 قاعات متعددة الاستعمالات لتنظيم مختلف المناسبات الشخصية والمهنية.

يشار إلى أن إنجاز هاذين المشروعين يندرج في إطار تفعيل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى إيلاء عناية خاصة لأسرة التعليم، وفي إطار خطة عمل المؤسسة للعشرية 2018-2028 الهادفة إلى تعزيز كل الخدمات الاجتماعية التي توفرها لمنخرطيها بما في ذلك عروض السفر والترفيه.