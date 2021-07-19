الصباح الفني
“الديفا” تروج “مون شيري”
روجت الفنانة سميرة سعيد لكليب أغنيتها الجديدة “مون شيري” من خلال طرح الفيديو الترويجي الرسمي للأغنية على حسابها الرسمي بتطبيق “إنستغرام”، وأرفقته بتدوينة “مون شيري، سون”. وظهرت سميرة سعيد في صورة “البوستر” بإطلالة كلاسيكية تذكرنا بموضة ستينات القرن الماضي، إذ اختارت فستانا من اللّون الأخضر ونظارات شمسية باللون الأبيض، وسيارةأكمل القراءة »
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