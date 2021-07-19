الرياضة
جامعة الشطرنج تحت وصاية الاتحاد الدولي
المكتب الحالي يعقد جمعا استثنائيا تحت إشراف الوزارة عين الاتحاد الدولي للشطرنج الأستاذ الدولي بشار القواتلي، فرنسي من أصل سوري، مندوبا مؤقتا للشطرنج المغربي، لمعالجة مجموعة من المشاكل العالقة بالجامعة، وتسببت في تدهور هذه اللعبة على الصعيد الوطني. ويشغل بشار القواتلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، وعين من قبل اللجنةأكمل القراءة »
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