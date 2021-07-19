الصباح الفني
عكرود و”الحرية بنكهة الفوز”
تقاسمت الممثلة والمخرجة سناء عكرود مع متابعيها على حسابها الرسمي على «إنستغرام»، صورة أرفقتها برسالة تتحدث فيها عن المعنى الحقيقي للحرية والراحة. وقالت عكرود في رسالتها «هذه الحرية والراحة التي تشعر بها عندما لا تنتظر شيئا من أحد، عندما لا تتوقع اعترافا أو موافقة أو تشجيعا…حرية بنكهة الفوز». واعتادت سناءأكمل القراءة »
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