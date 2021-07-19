حوادث
اختلالات جماعة زاوية ابن احميدة تصل القضاء
الوكيل العام للملك أمر بالتحقيق مع الرئيس بشأن اتهامات بالاختلاس أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بقسم جرائم الأموال، أخيرا، بفتح تحقيق والاستماع إلى رئيس جماعة زاوية بن احميدة التابعة لعمالة إقليم الصويرة، بشأن اتهامات بسوء التسيير وتبديد المال العام. وذكرت مصادر متطابقة ل”الصباح” أن الوكيل العام للملك أصدرأكمل القراءة »
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