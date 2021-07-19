الرياضة
تحقيق في شغب الرجاء والقبائل
فتحت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تحقيقا في ملابسات الأحداث اللارياضية، التي أعقبت نهائي كأس «كاف»، الذي جمع الرجاء الرياضي وشبيبة القبائل الجزائر، السبت الماضي، في كوتونو ببنين. واقتحم مشجعون أرضية الملعب مباشرة بعد إعلان الحكم عن نهاية المباراة، ما أثر سلبا على مراسيم توزيع الميداليات وكأس البطولة للرجاء الرياضي، بعدأكمل القراءة »
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