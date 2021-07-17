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شبح حزب الدولة يعود

منذ 4 دقائق
دعاية حزبية تستقوي بالداخلية وحملة باللوجستيك والأموال العمومية تزايدت صرخات الاستغاثة من عودة شبح حزب الدولة، وتوالت الشكايات الواردة من هيآت حزبية تنظيمية بخصوص رجال السلطة الذين يضغطون على مرشحين لثنيهم عن الترشح، وتتضمن إدانات واستنكارا وتحذيرا من لهيب الترهيب القادم من كواليس الإدارة الترابية. ولم يتردد ممثلو الأحزاب بمجلسأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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