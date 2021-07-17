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العلمي تصدر “الأمريكيون الآخرون”
قدمت الكاتبة المغربية الأمريكية ليلى العلمي، مطلع الأسبوع الجاري بالرباط، روايتها “الأمريكيون الآخرون”، وهي عمل يسترجع المصير المرير لعائلة من أصل مغربي تعيش في الولايات المتحدة بحثا عن الحلم الأمريكي. هذه الرواية، التي ترجمت إلى الفرنسية من قبل “منشورات بوركوا” ثم أعيد إصدارها ونشرها من قبل دار النشر (الفنك) فيأكمل القراءة »
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