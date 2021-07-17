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الرياضة

الحسوني ضمن اللائحة الموسعة للأسود

منذ 5 دقائق
ESS' defender Mortadha Ben Ouanes (R) tackles Wydad's forward Ayman el-Hassouni (L) during the first leg of the CAF Champions League Quarter-final football match between Morocco's Wydad Casablanca and Tunisia's ESS (Etoile du Sahel) at the Mohammed V in Casablanca on February 29, 2020. (Photo by - / AFP)
الترجي التونسي يتربص بالكعبي ويحاول استغلال وضعه القانوني كشف مصدر مطلع أن أيمن الحسوني، لاعب الوداد، يوجد ضمن اللائحة الموسعة للمنتخب الوطني، الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن تألق الحسوني في المباريات الأخيرة، فرض على الناخب الوطني توجيه الدعوة له، على غرار زميله يحيىأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق
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