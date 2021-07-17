الرياضة
الحسوني ضمن اللائحة الموسعة للأسود
الترجي التونسي يتربص بالكعبي ويحاول استغلال وضعه القانوني كشف مصدر مطلع أن أيمن الحسوني، لاعب الوداد، يوجد ضمن اللائحة الموسعة للمنتخب الوطني، الذي يستعد لتصفيات كأس العالم قطر 2022. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن تألق الحسوني في المباريات الأخيرة، فرض على الناخب الوطني توجيه الدعوة له، على غرار زميله يحيىأكمل القراءة »
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