خاص
“مارتشيكا”… مشروع سياحي متناغم
مشروع سياحي جذاب موقع إيكولوجي طبيعي صمم بطريقة استلهمتها دول إفريقية وجعلته نقطة جذب سياحي يبقى “مارتشيكا” أضخم وأكبر مشروع حضري وسياحي في الناظور ومفخرة للإقليم. ويتناغم في أهدافه الكبرى، مع أهم وأرقى المشاريع في الجهة الشرقية على غرار القطب الفلاحي ببركان والمركز الحراري للطاقة الشمسية بعين بني مثار والمركبأكمل القراءة »
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