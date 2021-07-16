وطنية
رفاق المخارق يقصفون العثماني
العماري: الحكومة تسطو على الأوراش الكبرى وتفشل في تنزيلها بشكل سليم شن الاتحاد المغربي للشغل هجوما قويا على حكومة العثماني، معتبرا حصيلتها الأضعف في تاريخ الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنها نسبت إلى إنجازاتها الأوراش الكبرى، من قبيل مدن الكفاءات والمهن، والحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي. وهاجمت أمال العمري، عضو مجلس المستشاريـن، خلالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا