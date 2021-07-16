الأولى
غسل الأموال بالمجوهرات
لقاءات بين الجمارك ولجنة معالجة المعطيات المالية وتجار الذهب للتحقق من التعاملات المشبوهة يلجأ الراغبون في غسل أموالهم إلى محلات بيع المجوهرات لاقتناء كميات هامة من الذهب والألماس وإيداعها في خزائن فولاذية إلى حين الحاجة إليها فيعاد بيعها والحصول على السيولة. ويلجأ أصحاب الأموال المتأتية من نشاطات غير شرعية إلىأكمل القراءة »
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