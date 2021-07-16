مجتمع
ثانوية ابن الهيثم بالقنيطرة تحتفي بمتقاعديها
نظمت ثانوية ابن الهيثم بالقنيطرة حفلا روعيت فيه شروط الوقاية الصحية، من أجل تكريم أساتذتها المتقاعدين ما بين 2018 و 2021، في تظاهرة إنسانية تحت عنوان «أمسية الوفاء لرموز التضحية والوفاء»، حضرها ثلاث رؤساء عن المديرية الإقليمية للتعليم، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، من ضمنها الفاعل الجمعوي الدكتور توفيقأكمل القراءة »
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