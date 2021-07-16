وطنية
حرب اللوائح الانتخابية تستعر
أحزاب تطالب الداخلية بالتحقيق في تلاعبات وإنزالات تمت في مكاتب تسجيل بدوائر «الموت» وصل دخـان حرب اللوائح الانتخابية المستعرة بعدد من مكاتب التسجيل، خاصة في عمالات وأقاليم وصفت بدوائر “الموت”، إلى المصالح المركزية للداخلية بعدما احتجت أحزاب علـى حيـاد سلبي للإدارة الترابية في مواجهة بؤر تلاعبات وإنزالات. وشددت الأحزاب المستاءةأكمل القراءة »
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