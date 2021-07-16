وطنية
الاستقلال: الحكومة ضيعت 400 مليار درهم
وصفها بـ «الحصلة» والفشل وسخر من غياب الوزراء اتهم فريق الاستقلال، الحكومة بتضييع ما يقارب 400 مليار درهم، بسبب السياسة الفاشلة التي اتبعتها طيلة ولايتها. وقال عبد السلام اللبار، رئيس فريق حزب “الميزان” بمجلس المستشارين، إن الحكومة فشلت في تحقيق معدل النمو المحدد في 5.5 في المائة الملتزم بها فيأكمل القراءة »
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