الأولى
تحت الدف
رفض خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الخضوع للمحاسبة البرلمانية، وفضل عدم الحضور لأشغال لجنة المهمة الاستطلاعية حول الصفقات العمومية التفاوضية، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال تدبيرها لوباء كورونا، والتي أنفقت فيها الحكومة 200 مليار. واختار المسؤول الحكومي الهروب من المساءلة، لوجود “فضائح” في صفقات تفاوضية لشراء المستلزمات الطبية، بسبب استعجاليةأكمل القراءة »
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