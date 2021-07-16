الرياضة
الجيش يودع تونغارا
أقام الجيش الملكي حفلا رسميا، أول أمس (الأربعاء)، لتوديع المالي أبوبكار تونغارا، بعد أربع سنوات ونصف قضاها بالمركز الرياضي العسكري، ضاحية سلا، قادما إليه من شباب أطلس خنيفرة. ويعد تونغارا أول لاعب أجنبي يحمل قميص الفريق العسكري، بعد الاستفادة من قرار السماح للمحترفين من مختلف الجنسيات بالانضمام إلى الجيش الملكي،أكمل القراءة »
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