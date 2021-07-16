خاص
صبري: الدولة وفرت 150 مليار درهم للتنمية
مدير المركز الجهوي للاستثمار بالشرق أكد أن الأوراش الملكية الكبرى أحدثت ثورة شاملة بالجهة أكد محمد صبري، مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، أن الدولة وفرت ما قيمته 150 مليار درهم، لتمويل إستراتيجية تنمية الجهة، ليعزز قدرات المدينة والجهة، وتهيئة أربع مناطق صناعية بمساحة 75 هكتارا. وأوضح صبري في حوارأكمل القراءة »
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