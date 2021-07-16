وطنية
الداكي: تعزيز الثقة في القضاء ضروري
رئيس النيابة العامة قال إن النموذج التنموي أكد أن العدالة مازالت تعاني أعطابا قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن العدالة لا تعد شأنا قضائيا صرفا وإنما هي أيضا شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين. وأكد الداكي، أول أمس (الأربعاء)، أن مكونات السلطة القضائية، بما في ذلك رئاسة النيابة العامة،أكمل القراءة »
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