الرياضة
ليلة حمراء
احتفاء جماهيري كبير باللقب بمجرد تتويج الوداد بطلا للمغرب للموسم الكروي 2020 – 2021، خرج مشجعو الفريق إلى الشوارع والأزقة للاحتفال بهذا التتويج. ورفع شباب وأطفال شعارات تثمن الفوز الذي حققه الوداد، من قبيل “ديما وداد”، و”الوداد في القمة”. وتعالت أصوات محبي الفريق، وصدحت حناجرهم، وهم يعبرون عن فرحتهم بهذاأكمل القراءة »
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