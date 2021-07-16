fbpx
الرياضة

ليلة حمراء

منذ ساعتين
احتفاء جماهيري كبير باللقب بمجرد تتويج الوداد بطلا للمغرب للموسم الكروي 2020 – 2021، خرج مشجعو الفريق إلى الشوارع والأزقة للاحتفال بهذا التتويج. ورفع شباب وأطفال شعارات تثمن الفوز الذي حققه الوداد، من قبيل “ديما وداد”، و”الوداد في القمة”. وتعالت أصوات محبي الفريق، وصدحت حناجرهم، وهم يعبرون عن فرحتهم بهذاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى