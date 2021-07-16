مجتمع
جرف الرمال يهدد أرزاق آلاف البحارة
عودته إلى ساحل العرائش يستنفر السكان ويغضب المهنيين عاد الاحتقان من جديد إلى أسرة الصيد البحري بالعرائش، بعد إدراج مشروع جرف الرمال بمنطقة الساحل، ضمن جدول أعمال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما استنفر آلاف السكان، الذين يعيشون من امتهان الصيد البحري، بمختلف أنواعه، والمهن المرتبطة بهأكمل القراءة »
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