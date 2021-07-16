الأولى
تجنيد حزبي لأعوان سلطة
كشفت تحركات أعوان سلطة سابقين عادوا إلى القيادات والمقاطعات هذا الصيف خيوط تجنيد حزبي، رغم أن وزارة الداخلية أشارت في مراسلة لها إلى ضرورة تجريد عدد من أعوان السلطة المحالين على التقاعد من الأرقام الهاتفية، والدراجات النارية التي كانوا يستفيدون منها قبل تقاعدهم. وتواجه العودة السرية للحرس القديم في أعوانأكمل القراءة »
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